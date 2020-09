Nuovo attacco a Charlie Hebdo: 4 feriti. Operazioni in corso

Sembra un tentativo di attentato quello avvenuto poco fa a boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale Charlie Hebdo

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

Nuovo allarme a Parigi. È attualmente in corso nella capitale un intervento della polizia non lontano dalla Bastiglia che sembra un tentativo di attentato. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale Charlie Hebdo.

“Attacco all’arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 3 feriti gravi. Aggressore in fuga. Caccia all’uomo in corso“: lo scrive il giornalista di France 24, Christophe Dansette, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.

"Aggressore in fuga. Caccia all'uomo in corso" scrive il giornalista di France 24, Christophe Dansette, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.

Attentato a Parigi: circola questa prima immagine dei soccorsi. L’individuo in fuga sarebbe di origine pakistana o nordafricana.#attentat #Paris11 pic.twitter.com/nfnysRpdO6 — Francesco Leone (@_FrancescoLeone) September 25, 2020

La notizia è confermata anche da altri media francesi. L’intero quartiere, vicino alla Bastiglia, è transennato e ci sarebbero 4 feriti, fra cui una donna, secondo alcuni testimoni oculari. Gli autori dell’attacco sono in fuga.

