Pensioni: sono il 17% del Pil nel 2020, un vero record

Il 17% del nostro Pil va in pensioni nel 2020. Si tratta di una cifra record e la Ragioneria generale ha calcolato che nei prossimi dieci anni potrebbe esserci uno scostamento dello 0,8% del Pil a causa della pandemia e dei pre-pensionamenti del Governo “Conte-1”.

Nel 2020 la spesa per le pensioni rappresenta il 17% del Pil, che rappresenta un nuovo record.

Al contempo, nel prossimo decennio si prevede uno scostamento rispetto alle previsione dell’anno scorso a causa della pandemia nonché di Quota 100.

In pratica, la spesa per le pensioni potrà essere del 16% fino al 2050 per poi scendere attorno al 13% nel 2070, grazie all’esaurimento delle pensioni dei baby boomers.