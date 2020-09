Silvio Berlusconi, dopo circa un mese, continua ad essere positivo al Covid-19: il suo staff ha rilasciato dichiarazioni facendo il punto della situazione.

Silvio Berlusconi, ad inizio settembre e dopo una vacanza in Sardegna, risultò positivo al nuovo Covid-19. L’ex presidente del Milan venne ricoverato al San Raffaele per il monitoraggio della sua polmonite bilaterale. Trascorsa una settimana, il politico ed imprenditore fu dimesso e cominciò la quarantena in una sua villa ad Arcore. Berlusconi, tuttavia, è ancora positivo al tampone: stando ad alcune indiscrezioni, questa mattina il leader di ‘Forza Italia’ avrebbe richiesto un nuovo ricovero. Il suo staff, nel pomeriggio, ha cercato di fare il punto della situazione e ha rilasciato importanti aggiornamenti.

Covid-19, gli aggiornamenti sulle condizioni di Silvio Berlusconi

Silvio, dopo quasi un mese dal contagio, è ancora positivo al Covid-19. Il leader di Forza Italia viene costantemente seguito dal professore Alberto Zangrillo: il quasi 84enne è comunque asintomatico. Lo staff di Berlusconi ha fornito alcuni importanti aggiornamenti. “Continua il suo periodo di isolamento a casa, è comunque al lavoro, ha partecipato al summit e ha in programma diverse riunioni. Le notizie diffuse sono totalmente prive di fondamento“. Lo staff ha spiegato nella nota che il loro leader non ha mai chiesto né desiderato di ritornare in ospedale.

In Italia, i dati sono stazionari ma cominciano ad allarmare. Stando all’ultimo bollettino, i contagi nelle ultime 24 ore sono 1.869 su oltre 104mila tamponi e sono stati registrati anche 17 decessi. Il Ministro Speranza ha spiegato che possono essere previsti dei lockdown territoriali in caso di necessità.