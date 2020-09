Gracia de Torres, che lato B: una visione pazzesca-FOTO

Gracia de Torres meravigliosa in un completino da ginnastica bianco che delinea perfettamente le suo forme

L’ex concorrente dell’Isola dei famosi, Gracia de Torres condivide uno scatto con un lato B infiammante i followers impazziscono. Bella, giovane e appassionata di fitness è lei Gracia de Torres. Aveva partecipato all’Isola dei famosi e oggi fa la conduttrice in tv. Ha partecipato anche ad America Next Top Model. Il famoso programma che serve a scoprire nuovi modelli e modelle e che regala un contratto con l’industria della moda a chi vince. La ragazza ora lavora anche come modella.

Vita privata e carriera di Gracia de Torres

La Torres quando era all’Isola dei famosi ha fatto conoscere a tutti l’amatissimo fidanzato Daniele Sandri, giocatore di basket. I due si sono sposati nel 2018 in Andalusia, il matrimonio era a tema gipsy. La De Torres quando è apparsa in tv ha fatto discutere molto per il suo lato B, infatti molti hanno chiesto se avesse delle protesi perché il suo lato B era stranamente sodo. Gracia ha negato rispondendo che lei fa moltissima attività fisica e quindi è tutto frutto di fatica e sudore.

Anche le sue amiche e il fidanzato hanno confermato la versione. Durante l’Isola dei famosi la bella modella ha perso 10kg arrivando a pesare 40kg. Fortunatamente quando è tornata a casa è riuscita a recuperare più che bene il peso forma. Continuando a mantenersi perfettamente con i suoi esercizi fisici che condivide quotidianamente sul suo profilo Instagram.

Gracia è stata anche una della vallette di Ciao Darwin 8, programma di Paolo Bonolis. La modella vorrebbe avere un figlio da suo marito nel prossimo futuro. Prima voleva però recuperare il peso dopo l’Isola de famosi e continuare a rafforzare i muscoli delle gambe, come prescritto dai medici dopo che si è rotta il crociato.

