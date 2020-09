Gabriel Garko: l’incidente di Sanremo era premeditato? Tutta la verità. L’attore ieri ha fatto coming out durante la puntata del Grande Fratello Vip e sono venute a galla verità sconvolgenti

Gabriel Garko ha fatto coming out ieri nella casa del Grande Fratello Vip, e ha confermato tutto quello che Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno raccontato nella casa tra la notte di venerdì e sabato. Stiamo parlando dell’Ares Gate, ovvero che alcuni attori che facevano parte di questa agenzia – tra cui Adua, Massimiliano e Gabriel – facevano parte di questa setta satanica e venivano comandati a bacchetta da questo uomo misterioso che gestiva le loro vite. Non potevano dire di essere gay se lo erano, le relazioni erano tutte inventate a tavolino, non potevano svelare la loro vera età e tanto altro. Quando provavano a tirarsi fuori da tutto ciò e uscivano dall’agenzia, a questi attori avvenivano cose misteriose e si ritrovavano coinvolti in strani incidenti. Nel caso di Gabriel, l’incendio nella villetta dove alloggiava a Sanremo.

Gabriel Garko e il famoso incendio che ci fu durante Sanremo 2016: dopo anni, vengono a galla cospirazioni

“Ho scelto di tirarmene fuori prima di Sanremo perché lì volevo essere me stesso, ti ricordi?” chiede Gabriel ieri ad Adua, svelando che la sua uscita di scena dall’agenzia c’è stata prima di Sanremo 2016, dove Garko ha fatto il co-conduttore. Prima del suo esordio al Festival, però, è successo qualcosa di veramente strano: mentre Gabriel dormiva, la villetta dove alloggiava ha cominciato ad andare a fuoco. Lui si è svegliato in tempo ed è riuscito a salvarsi insieme alla sua assistente. Ci furono indagini per capire cosa fosse successo, ma alla fine archiviarono il caso come fuga di gas.

Ieri gli utenti di Twitter hanno ricordato subito questo spiacevole episodio e, facendo due brevi calcoli, hanno capito subito. Gabriel confermerà anche questo? Probabilmente non ce n’è più bisogno di parlarne pubblicamente, sarà la giustizia a sistemare questa spiacevole situazione di cui sono stati vittime tanti personaggi famosi.