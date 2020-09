Anna Safroncik, serie di ricordi dal set: “Sarò per sempre lei” – FOTO

Più bella che mai, Anna Safroncik torna su uno dei set che l’hanno resa celebre. “Una parte di me resterà sempre…”

Era il 2012 quando Anna Safroncik conquistò i cuori del pubblico Mediaset con la sua interpretazione di Eva Taviani nella celebre fiction Le tre rose di Eva. Qui l’attrice recitava al fianco di Roberto Farnesi, l’affascinante ed enigmatico Alessandro Monforte per cui Eva provava un amore folle e molto spesso contrastato. Una serie che ebbe un successo impressionante, in Italia come all’estero, anche grazie ad un cast d’eccezione (pensiamo per esempio alla partecipazione di Luca Ward nei panni di Ruggero Camerana). Per anni ed anni si parlò di questa serie, che nei suoi complicati intrecci si protrasse per ben quattro stagioni. Oggi Anna Safroncik la omaggia con una serie di scatti che riportano i fan indietro nel tempo. Clicca su “successivo” per vederli!

Anna Safroncik, bellissima tra le viti di San Gimignano