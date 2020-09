Vite al Limite. Tamy Lyn Murrell, 268 kg. Oggi è irricinoscibile

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Tamy Lyn Murrell

Protagonista della nona puntata della sesta stagione di Vite al Limite è Tamy Lyn Murrell, proveniente dalla città di Covington, nello stato del Kentucky , peso iniziale di 268 kg.

La sua storia è una delle più toccanti e prova che impegno, coraggio e costanza possono portare a risultati incredibili. Tamy Lyn è approdata a My 600 lb life (titolo originale del programma) all’età di 45 anni. Il suo peso spropositato era dovuto a disordini alimentari iniziati quando era una bambina. Durante l’infanzia ha perso suo padre, morto a causa di un attacco di cuore. La madre di Tamy non reagì in maniera efficace a questo lutto doloroso, entrando in uno stato di declino mentale. Ciò ha condotto Tamy Lyn a vedere il cibo come unica fonte di conforto e sostegno.

In gioventù ha incontrato James; i due si sono innamorati, sposati e hanno avuto un figlio. Tuttavia, la salute mentale della donna era compromessa e non è riuscita a disfarsi delle sue malsane abitudini alimentari.

La soluzione ai suoi problemi ha preso le sembianze del chirurgo bariatrico Nowzaradan. E’ partita alla volta di Houston, Texas, per farsi visitare e cambiare la sua vita.

Ha perso più di 20 kg solo nel primo mese del rigido programma del medico di origine iraniana. E’ stata approvata per lei la procedura di bypass gastrico che l’ha portata, alla fine del suo percorso televisivo, a perdere 111 kg, arrivando al peso di 157 kg.

Vite al Limite. Top e flop di Tamy Lyn

Non tutto però è andato per il meglio. Durante la puntata che l’ha vista protagonista è emerso che il marito James l’abbia più volte tradita. Questo ha comportato un inevitabile allontanamento tra i due. Tamy Lyn non si è comunque data per vinta. Dai suoi canali social apprendiamo che ha continuato la sua routine fatta di dieta sana ed esercizi fisici. Il suo cambiamento è stato straordinario.

E’ una nonna sprint, pubblica spesso foto dei suoi bellissimi nipoti. Ultimamente sono riapparse foto insieme a James. La coppia si sarebbe riappacificata.

Lui le ha fatto nuovamente la proposta di matrimonio per sancire un nuovo inizio. Gli auguriamo tanta fortuna e felicità e che i loro problemi possano essere risolti.

