Tommaso Zorzi, Franceska Pepe perde il controllo e lo bacia – VIDEO

Tommaso Zorzi, Franceska Pepe perde il controllo e lo bacia. La modella e l’influencer sono in guerra da quando sono entrati nella casa: eppure, ieri sera, lei si è lasciata trasportare

Sono sicuramente il cane e il gatto di questa edizione: Tommaso Zorzi e Franceska Pepe litigano continuamente nella casa del Grande Fratello Vip. Da quando lei è entrata nella casa si sono scontrati su tutto: non riescono proprio ad andare d’accordo, non si piacciono, ma soprattutto lei nella casa ha cominciato a stare antipatica alla maggior parte degli inquilini che non hanno apprezzato molti dei suoi comportamenti. Di conseguenza, l’atmosfera nella casa è piuttosto tesa. Ieri sera, però, è bastato un po’ di alcol e un po’ di musica, e stava per accadere qualcosa di veramente impossibile.

Grande Fratello, tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe torna il sereno: lei prova a baciarlo

FRANCESKA CON LA K CHE CI PROVA CON TOMMI ZORZI #GFVIP pic.twitter.com/OWJBBGu15f — giulia 🐍 (@ineedrink) September 26, 2020

Mentre tutti gli inquilini ballavano in soggiorno, lei si è avvicinata all’influencer e lo ha abbracciato, cominciando poi a ballare in maniera sensuale vicino a lui. A quel punto, lei gli ha dato un bacio sulla guancia e poi ha provato a baciarlo più e più volte. Lui ha schivato ogni suo tentativo, chiedendo aiuto agli inquilini intorno a loro, che osservavano la scena divertiti. Nella casa poi è scoppiato il caos, quando Dayane ha raccontato che i due si erano baciati veramente.

Sicuramente Tommaso cercherà di smentire questa cosa al più presto, perché che non sopporta Franceska e che lei non sopporta lui, è diventato chiaro per molti. Anche se lei ha avuto spesso comportamenti ambigui con lui da quando è entrata nella casa, come quella volta in cui dopo una lite gli ha detto: “io ti amo, tu non lo hai ancora capito, ma io ti amo”.