Governo, sul Conte-bis scommettono gli italiani… e non solo…

Il Governo gode sempre più della fiducia degli italiani. Secondo il 40% degli intervistati di un sondaggio per il programma Rai Porta a Porta, il 40% si è detto convinto che il Conte-bis arriverà fino alla fine della legislatura. Per la precisione il 38,68%, stando ai dati raccolti da un sondaggio Euromedia Research. Il 18,1% dei intervistati pensa invece che il governo giallorosso durerà fino alle elezioni amministrative previste per la primavera 2021. In quel periodo, infatti, si voteranno i sindaci delle principali città italiane. Per l’11,6% l’esecutivo durerà fino all’autunno 2021. Il 16,2% invece, pensa che durerà fino all’elezione del Presidente delle Repubblica. Infine, il 15,5% non ha dato una risposta.

Forze di governo, la fiducia degli elettori

Per quanto riguarda invece il quesito dell’alleanza di governo con riferimento alle prossime amministrative, il risultato è stato significativo. E’ favorevole all’alleanza Pd-M5s l’81,9% degli elettori Pd e il 61,2% degli elettori M5s. Inoltre, alla domanda “Secondo Lei, alle prossime elezioni regionali o amministrative Partito Democratico e Movimento 5 Stelle riusciranno ad allearsi proponendo candidati comuni?”, ha risposto ‘Sì’ il 47,1% del totale, il 50,5% degli elettori del Pd e il 59,0% degli elettori M5s. C’è una fiducia sostanziale, quindi, tra gli elettori delle due parti del governo. Maggiore è la fiducia degli elettori del Pd, un po’ meno per gli elettori del Movimento. Una sorta di nuova forza di centrosinistra sta prendendo forma nel paese. In autunno si getteranno le basi per l’alleanza delle amministrative 2021.

Roma, Napoli e Milano rinnoveranno i consigli comunali. Un appuntamento importante per tastare la nuova alleanza politica. Intanto, tra il movimento Cinque Stelle cresce la fiducia in Giuseppe Conte. La maggioranza degli elettori vorrebbe il premier come proprio capo politico.

