Paola Turci incantevole su Instagram: ecco i segreti della sua bellezza

La cantate Paola Turci, 56enne, si mostra su Instagram in tutta la sua bellezza: ecco i segreti con cui si prende cura di sé

Bella ed affascinante come poche, la cantante Paola Turci ha di recente celebrato i suoi 56 anni d’età. Eccola, in tutta la sua eleganza, in una foto da lei stessa postata su Instagram, tramite cui rivela i piccoli accorgimenti con cui si prende cura di sé: “Mi prendo cura di me stessa, mi piace e mi dà equilibrio. Ogni volto è una storia straordinaria, prendiamocene cura“. Nell’immagine, la si può notare immersa nella quiete della sua casa, con al volto una maschera effetto-lifting, che ha come obbiettivo quello di rimpolpare la pelle. Tuttavia, verrebbe da aggiungere, nel caso di Paola Turci, non ce ne sarebbe assolutamente bisogno.

Paola Turci: la storia della cantante lanciata da Sanremo

Icona di stile ed eleganza, la Turci ebbe come trampolino di lancio il Festival di Sanremo del 1986 con il famoso brano “L’uomo di ieri”: in gara tra le Nuove Proposte, pur non risultando vincitrice, la sua voce catturò l’attenzione di molti fra gli esperti del settore.

Da quel giorno, la sua carriera musicale fu costellata di successi: dal primo album “Ragazza sola ragazza blu“, fino ad arrivare al recente “Viva da morire” (2019). Nel 1993, la donna è stata vittima di un violento incidente stradale, che le causò diverse lesioni al volto, richiedendo svariati interventi di chirurgia estetica. Tornata a calcare il palcoscenico, la Turci stregò il pubblico interpretando brani di famosissimi artisti, tra cui Vasco Rossi.

Recentemente, la Turci è stata anche protagonista di alcune immagini scandalose, che la ritraevano in compagnia di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. Le due, a bordo di uno yacht, sono state immortalate mentre si scambiavano un bacio, che ha destato molto scalpore tra tutti i followers della vicenda. Ovviamente, il fatto non ha potuto che scatenare una valanga di commenti sessisti e retrogradi; uno su tutti, quello del giornalista Mario Adinolfi, che su Twitter ha dichiarato quanto segue a proposito dell’ex premier: “Irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga“.

Le due donne condividono da anni l’impegno a favore della comunità LGBT, della quale sostengono fortemente i diritti.

