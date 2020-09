WhatsApp, come recuperare foto e video cancellati

Può capitare che per errore vengano cancellati foto e video WhatsApp molto importanti: vediamo come recuperare questi file multimediali

In WhatsApp inviamo e riceviamo non solo messaggi, ma anche centinaia di file multimediali. Sono moltissimi le foto e i video che ci scambiamo noi utenti nel corso dei mesi e degli anni. Diversi di questi sono indubbiamente di poco conto. Altri invece sono importanti ricordi o addirittura delicati contenuti di lavoro. Tutto ciò dovrebbe, proprio in virtù della sua importanza, essere tenuto al sicuro. A volte però, a causa dello stress quotidiano che ci spinge a dover far fronte a molte cose insieme, questi contenuti finiscono per restare all’interno delle chat.

E magari a un certo punto può accadere ciò che può sembrare irreparabile. Stiamo parlando dell’eliminazione di file multimediali molto rilevanti. Dunque come recuperare foto e video cancellati da WhatsApp? La risposta a questa domanda è: backup. Si tratta di un sistema che permette di ripristinare conversazioni, nel caso di smarrimento dello smartphone o, appunto, l’eliminazione per errore di messaggi o contenuti multimediali.

WhatsApp, come ripristinare foto e video tramite backup