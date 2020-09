Silvia Toffanin in imbarazzo da una affermazione di Antonella Elia

Antonella Elia si scaglia contro Silvia Toffanin e la accusa di vivere nel peccato, la conduttrice senza parole

Antonella Elia è stata ospite alla recente puntata di Verissimo a causa della sua nuova posizione come opinionista al Grande Fratello Vip. Durante la sua intervista però l’opinionista ha messo in imbarazzo la Toffanin. La Elia ha fatto una gaffe inaspettata che ha lasciato tutti perplessi. Antonella ha raccontato pezzi della sua vita, si è emozionata con Silvia e hanno anche riso molto, vista la vena comica della bionda Elia. Ha ripercorso la sua vita privata e la sua carriera. La Elia ha raccontato anche la tragica perdita prematura dei genitori che ha lasciato in legno un dolore e un vuoto incolmabile.

Antonella Elia e le parole shock dett a Silvia Toffanin

Durante l’intervista Antonella racconta di come ha sempre desiderato essere indipendente e avere il suo lavoro. Racconta poi di ha creduto in lei per primo, Corrado. Ha iniziato a fare Teatro ma era difficile, non per il pubblico che a suo dire la acclama, ma per i colleghi con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Si sa quello dello spettacolo non è un mondo facile, c’è tanta falsità e voglia di affossare chi sta intorno per emergere.

La Elia parla anche del suo amore travagliato con Pietro Delle Piane. Li abbiamo visti partecipare a Temptation Island in modo particolare. Non sono mancate le offese reciproche e le mancanze di rispetto. Tanto da uscire separati, per poi in realtà tornare insieme. Antonella si era detta molto ferita dalle parole dette dal suo fidanzato, ma poi l’amore è stato più forte. Silvia a quel punto chiede alla Elia se si sente pronta a sposare Pietro, la risposta di Antonella è stata che pur avendo un anello, non lo sta usando e non è sicura.

Arriva poi la gaffe nei confronti della Toffanin. La Elia infatti fa notare a Silvia che lei essendo sposata da tanto… Solo che Silvia la interrompe correggendola, perché infatti la Toffanin e Pier Silvio non si sono mai sposati nonostante abbiano due figli insieme. A quel punto la Elia fa un uscita infelice e dice:”Ah brava, è giusto vivere nel peccato”. Commento a dir poco fuori luogo e inopportuno.

