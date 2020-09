Mario Biondi ha dato il lieto annuncio su Facebook: “E’ nata alle 5,04”

Il cantante Mario Biondi è diventato padre di una bambina, venuta al mondo il 26 settembre. Ora ha cinque figlie femmine e quattro maschi

Mario Biondi è diventato di nuovo papà per la nona volta: è nata la figlia Mariaetna. Il cantante aveva annunciato l’arrivo della piccola qualche mese fa, cogliendo tutti un po’ di sorpresa visto che la sua famiglia era già molto allargata.

La piccolina è nata il 26 settembre e si chiama Mariaetna. Lo ha annunciato il cantante su Facebook pubblicando un tenero scatto nella neonata. “Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna. Romina è stata meravigliosa” ha scritto Biondi accanto allo scatto.

La coppia ha cambiato idea rispetto a maggio scorso quando avevano dato l’annuncio della gravidanza e hanno scelto un nome molto particolare e originale per la bimba. La bimba quindi si chiama così per omaggiare la terra d’origine del cantante, un richiama evidente all’Etna che tanto lo ha ispirato nella sua crescita come professionista.

Famiglia allargata per Mario Biondi

Mario Biondi, all’anagrafe Mario Ranno, nato a Catania 49 anni fa, ha una famiglia molto grande, e altre due convivenze prima di Romina con cui ha anche un altro figlio di tre anni, Mil.

I primi sei figli sono nati dall’unione con Monica: si chiamano Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Poi è stato legato a Giorgia Albarello, terza classificata a Miss Italia 2007, e da cui nel 2015 è nata Mia.

Non si hanno altre informazioni sull’attuale compagna, e chissà se mai usciranno allo scoperto come coppia, e come famiglia.

