“Zero il Folle”, Canale 5 festeggia Renato Zero in prima serata martedì 29 settembre

Mediaset ha voluto celebrare il compleanno di Renato Zero che sta per compiere 70 anni. A poche ore di distanza dal suo compleanno questa sera, martedì 29 settembre, Canale 5 gli dedicherà una serata speciale. “Zero il Folle“, questo il titolo preso dal nome del tour che lo ha visto solcare i palchi italiani fino a poco prima dello stop forzato. A causa della diffusione della pandemia l’artista si è ritrovato a dover fermare gli spettacoli, ma ha avuto modo di portare in scena diverse tappe. Proprio stasera saranno mandate in onda le immagini esclusive dei due concerti tenuti a Milano al Mediolanum Forum lo scorso gennaio. Ma non mancheranno le sorprese.

70 anni di Renato Zero: gli ospiti speciali della serata evento

Una serata interamente dedicata a uno dei maggiori artisti italiani, che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento quando si parla di unicità artistica. Un mondo, il suo, fatto di svariate sfaccettature e che ha regalato perle musicali a diverse generazioni. Una vita, e una carriera, tutta da celebrare quella di Renato Zero che per i suoi 70 anni ha deciso di fare le cose in grande. Tre album di inediti, dei veri e propri volumi, saranno pubblicati a partire da domani 30 settembre, giorno del suo compleanno. Uno per ogni mese a venire.

Questa sera invece il pubblico potrà godere della sua musica così come delle immagini di uno spettacolo imperdibile che vedrà al centro della scena l’artista. Renato Zero non sarà tuttavia raccontato solo dalle sue canzoni, ma anche da alcuni ospiti. Nel corso dell’evento compariranno infatti Sabrina Ferilli, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo.

Si tratterà di una celebrazione in grande stile quella che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Ma per il cantautore non è tempo di bilanci, come ha dichiarato a Verissimo nel corso di un’intervista. Per quelli ci pensa ogni giorno. Questo compleanno vuole festeggiare il suo percorso e tutto l’amore ricevuto dal pubblico e da chi gli è sempre rimasto accanto.

