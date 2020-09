Al Bano Carrisi dopo il lockdown: “Ho rischiato di cambiare aspetto…”

Il noto imprenditore della tenuta nobile di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi ha rivelato alcuni segreti, nel periodo del lockdown

L’attore, cantante con precedenti di successo nelle passate edizioni di Sanremo, Al Bano Carrisi ha rivelato alcuni segreti che aveva messo in pratica durante il lockdown.

La fama del cantante pugliese è ormai argomento risaputo. Le discussioni che ruotano attorno alla sua vita sono all’ordine del giorno. Quelle legate soprattutto al suo rapporto con Romina Power fanno un certo effetto, ai fan della coppia più desiderata di sempre.

Nonostante l’efferato sentimento reciproco di una volta, i due si son trovati su due binari differenti, anche se entrambi continuano a camminare in parallelo. Da marito e moglie ad “amici per la pelle”, per il bene del loro amato pubblico.

I due non si risparmiano e colgono l’occasione per rincontrarsi tra una “cantata” e l’altra, delizia per le orecchie di “musicanti” e appassionati di brani nazionali d’epoca.

Oggi però l’attenzione è rivolta in modo particolare sull’imprenditore pugliese, che a distanza di tempo ha rivelato alcune “monotonie“, legate al periodo di reclusione.

Al Bano Carrisi rivela: “Ecco cosa facevo durante il lockdown”