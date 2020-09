Beautiful, anticipazioni puntata 1 ottobre: la violenza di Thomas

Beautiful, anticipazioni: Liam ha raggiunto Hope in hotel. Thomas sta cercando di scappare in elicottero, la situazione è fuori controllo.

La situazione è ormai fuori controllo. Liam ha scoperto da Douglas che Beth è ancora viva ed ha avuto la conferma da Flo che Phoebe non è sua figlia. Phoebe e Beth sono dunque la stessa persona e il giovane Spencer deve correre da Hope a dirglielo prima che sia troppo tardi. D’improvviso sembra che tutti i motivi per cui non potevano stare insieme non esistano più. Giunto all’hotel, tuttavia, Liam scopre che Thomas sta cercando di scappare su un elicottero insieme ad Hope. Riuscirà a fermarli e ad evitare la sua furia?

Beautiful, anticipazioni: Ridge rivela tutto a Brooke

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Liam tenterà in ogni modo di fermare Hope. Ciò accenderà l’ira di Thomas e i due arriveranno alle mani. Hope nel frattempo è sconvolta, non può credere che sua figlia sia viva e sia sempre stata sotto i suoi occhi senza che lei lo sapesse. Ad essere sconvolto, qualche casa più in là, è anche Wyatt: il ragazzo ammette che forse non riuscirà mai a perdonare Flo per quello che gli ha fatto. In fondo ha lasciato Sally per una bugia molto più sciocca di questa.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Ridge svelerà tutto a Brooke. Steffy si è confidata con lui in cerca di rassicurazioni e adesso lui ha intenzione di far sapere tutto alla moglie. Brooke rimarrà sconvolta dalla notizia e vorrà parlare con sua figlia.

