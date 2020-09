Benevento Inter, partita valida per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, è in programma mercoledì 30 settembre alle 18: vediamo probabili formazioni e dove vederla in streaming

Benevento Inter è il recupero della prima giornata di campionato di Serie A. Alle 18 di mercoledì 30 settembre, ci sarà il fischio d’inizio della sfida tra i sanniti di Filippo Inzaghi e i nerazzurri di Antonio Conte. Per Benevento e Inter si tratta della seconda partita della stagione 2020-2021, dopo la vittoria in rimonta rispettivamente contro Sampdoria e Fiorentina.

La Benevento è reduce dall’esordio vincente per 2-3 grazie al raddoppio di Luca Caldirola e al gol Gaetano Letizia. Per quanto riguarda l’Inter, a decidere il match per per 4-3 sono state le reti di Lautaro Martirez, Federico Ceccherini (autogol), Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio.

Benevento-Inter: dove vedere la sfida in tv e streaming

Il recupero della prima giornata di Serie A di mercoledì che vede il Benevento di Filippo Inzaghi e l’Inter di Conte sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Due (201 e 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

Gli abbonati potranno seguire il match anche attraverso l’applicazione di streaming Sky Go, disponibile su pc e dispositivi mobili (iOS e Android). Infine la gara verrà trasmessa anche su Now Tv, acquistando il pacchetto dedicato.

Benevento-Inter: le probabili formazioni

Nessuno squalificato, ma Viola indisponibile e Kragl e Tello in dubbio in casa Benevento. I dubbi di Filippo Inzaghi si concentrano tra Hetemaj e Dabo, R. Insigne e Sau oppure tra Moncini e Lapadula.

Un paio di dubbi di formazione per Antonio Conte per la partita di sabato sera. Da decidere se schierare in difesa Kolarov o D’Ambrosio. A centrocampo si contendono una maglia da titolare Hakimi e Young. Non fara invece parte del match l’indisponibile Vecino.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini. All. F. Inzaghi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, D’Ambrosio; Hakimi, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Benevento-Inter: l’arbitro del match

A dirigere recupero della prima giornata di campionato tra Benevento Inter a San Siro sarà il fischietto di Francesco Fourneau di Roma 1. Gli assistenti arbitrali invece saranno Luca Mondin e Vito Mastrodonato. Il quarto ufficiale sarà Federico La Penna, l’arbitro VAR Luigi Nasca e l’assistente VAR Pasquale De Meo.

Benevento-Inter: i precedenti della sfida

Le due squadre finora si sono affrontate in tutto 2 volte in Serie A. Entrambe le volte la squadra vincente è stata l’Inter. All’andata al Ciro Vigorito per 1-2 e al ritorno 2-0 a San Siro. Una sfida a Coppa Italia nella stagione 2018/2019. Anche in questo caso a vincere furono i nerazzurri, per 6-2.

