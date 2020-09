Vite al limite. Renee Biran, 287 kg. Oggi non la riconoscereste. Incredibile

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Renee Biran

Protagonista della undicesima puntata dell’ sesta stagione di Vite al Limite è Renee Biran, proveniente dalla città di Valdosta, nello stato della Georgia, peso iniziale di 287 kg.

La sua è una delle storie più ispiranti che siano mai state mandate in onda durante il programma. Ha 53 anni quando appare per la prima volta sugli schermi della popolare trasmissione televisiva in onda in Italia sul canale 31, Real Time.

Ha confessato di aver sempre avuto problemi di peso ma questo non le ha impedito di diventare una modella plus size, autodefinendosi una Massive Mocha. Purtroppo, però, la sua mole imponente le provocava ingenti problemi di salute, tra i quali serie difficoltà respiratorie.

Vite al Limite. Il coraggio di Renèe