Brevetti , lo straordinario traguardo dell’Università di Torino

L’Università di Torino è un orgoglio italiano: prima nella graduatoria nazionale per il finanziamento di Programmi di valorizzazione dei Brevetti

Nella graduatoria nazione per la valorizzazione di brevetti, prima in classifica è l’Università di Torino. Il bando indetto da Proof of Concept, del ministero dello Sviluppo Economico, ha premiato proprio UniTo: il 2 ottobre si aprirà il bando che prevede un finanziamento di ben 320mila euro, da destinare ad un totale di 8 progetti della durata di 1 anno al massimo. Proof of Concept, oltre ad agevolare i brevetti, si occupa anche di sostenere enti pubblici di ricerca e istituti di ricovero e cura.

Università di Torino, prima in classifica per i brevetti

Già dal 2000, l’Università di Torino concentrava le proprie forze sullo sviluppo di brevetti, sia in titolarità che in contitolarità: fino ad oggi, i brevetti (o le domande di brevetto) sono stati ben 300, 160 dei quali hanno condotto verso concrete invenzioni. Nello specifico, si tratta soprattutto di tecnologie inerenti l’ambito medico, chimico, fisico e biotecnologico: proprio il settore medico-biologico è quello che, in tempi recenti, è stato maggiormente interessato da brevetti. A riguardo, sempre secondo i dati forniti dal ministero dello Sviluppo Economico, UniTo è seconda solo alla Sapienza di Roma per le domande di brevetti riguardanti invenzioni biotecnologiche (in particolare, nel decennio 2008-2018).

UniTo, il commento del rettore Stefano Geuna

Il rettore di UniTo, Stefano Geuna, ha mostrato tutto il proprio orgoglio per la vittoria del bando posto in essere da Proof of Concept: “Il risultato conferma l’impegno del nostro Ateneo nella valorizzazione dei risultati della ricerca e dimostra il dinamismo della nostra comunità scientifica“. L’Università di Torino, dunque, si è dimostrata un Ateneo all’avanguardia e con uno sguardo indirizzato verso il progresso: “Un ulteriore tassello che rafforza la stretta sinergia tra Università di Torino e mondo produttivo” – aggiunge il rettore.

