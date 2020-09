La strepitosa Elisa De Panicis si fa vedere coperta su ma del tutto svestita di sotto. Come emerge dall’acqua lei nemmeno una sirena.

Visualizza questo post su Instagram After midnight 💥 Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 29 Set 2020 alle ore 2:20 PDT

Sensazionale ed ammaliante, è Elisa De Panicis. La web influencer si fa vedere quasi senza niente addosso. Ma va benissimo anche così. Infatti si intravede una parte del suo corpo che non tutte sono abituate a scoprire. E lei fa girare la testa a migliaia di uomini ed anche donne.

La ragazza è uno splendore e ci permette di rifarci gli occhi. La 28enne originaria della provincia di Monza è diventata famosa da diverso tempo dopo la sua partecipazione in passato a ‘Uomini e Donne’ versione spagnola. E sempre lì, dove si era trasferita da ragazzina, una volta cresciuta ha preso parte anche a ‘L’Isola dei Famosi’ per la televisione iberica. Divenuta famosa a Madrid e dintorni, la De Panicis è poi ritornata in Italia riuescendo allo stesso modo ad ottenere fama. In particolar modo nel 2020 la bellissima Elisa ha acquisito ancora più notorietà dalle nostre parti, per via del suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ ad inizio 2020.

Elisa De Panicis, un corpo da schianto: bellissima