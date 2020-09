Michelle Hunziker, la FOTO di prima mattina: sempre uno spettacolo

Uno scatto di Michelle Hunziker di prima mattina. Come la figlia Aurora, la showgirl riesce sempre a conciliare bellezza e semplicità.

A 43 anni e con tre gravidanze alle spalle, Michelle Hunziker sembra ancora una ventenne. C’è chi, vedendola al fianco della figlia Aurora (23 anni) si chiede se non siano sorelle, piuttosto che madre e figlia. La showgirl ne ha attraversati di momenti bui, a partire dagli ultimi anni di matrimonio con Eros Ramazzotti fino al periodo in cui si ritrovò a far parte di una setta, che le portò via tutta l’energia vitale. Momenti che Michelle ricorda con gran rammarico, ma anche con gratitudine perché l’hanno aiutata a costruire la vita che ad oggi ha il privilegio di vivere. È proprio in uno dei momenti più bui, infatti, che la showgirl argentina ha conosciuto il suo attuale marito. Tommaso Trussardi, anche lui a poco uscito da un momento difficile, è stato per lei un’occasione per tornare a vivere. Oggi Michelle è una donna bellissima, che ha ritrovato il suo naturale buonumore e sfrutta l’influenza di cui dispone per trasmetterlo anche al proprio pubblico. Clicca su “successivo” per vedere gli ultimi scatti che ha pubblicato!

Michelle Hunziker, uno scatto di prima mattina