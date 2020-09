Annunciato a sorpresa il Festival di Cannes: si farà in un’edizione ristretta

Dopo essere stati costretti a cancellarlo lo scorso maggio arriva a sorpresa l’annuncio: il Festival di Cannes si terrà a fine ottobre in una versione ridotta

Il Festival di Cannes si farà, per la sorpresa di molti. Nonostante la situazione sia parecchio instabile in Francia a causa del costante aumento di contagi, è arrivata la conferma. Dal 27 al 29 ottobre al Palais des Festivals et des Congres si terrà il noto festival del cinema, sebbene in una versione molto ridotta. Non solo per la sua breve durata ma anche per le modifiche apportate al programma. L’evento era stato inizialmente annullato lo scorso maggio ma ora il Presidente Pierre Lescure si dice felice di poter procedere con lo svolgimento. “Questo è il nostro modo di essere a Cannes, al fianco della sua popolazione e di tutti i professionisti con cui lavoriamo fianco a fianco ogni anno“, ha affermato.

Il programma del Festival di Cannes e i film proiettati

In quella che sarà a tutti gli effetti un’edizione nettamente differente rispetto agli anni passati, saranno proiettate quattro anteprime. In apertura il film “Un triomphe” di Emmanuel Courcol, seguito da “True Mothers” di Naomi Kawase e “Au commencement” di Déa Kulumbegashvili. Mentre in chiusura sarà la volta del film “Les Deux Alfred” di Bruno Podalydès. Ci saranno poi i cortometraggi e i film della scuola del cinema. A premiare le pellicole ci penserà una giuria che al momento non è stata ancora annunciata.

Lescure ha rinnovato la sua felicità dichiarando come il Festival darà la possibilità a tutti di sentirsi più vicini, nonostante il periodo. “La raccolta di quattro film dalla Selezione ufficiale, il concorso di cortometraggi, il concorso della scuola di cinema e le cene e gli incontri incarnano la felicità che proveremo nello stare insieme a Cannes“, ha detto.

Per il momento non si conoscono gli ospiti che approderanno sulla Croisette, ma questo non significa che non ci saranno. La Mostra del Cinema di Venezia ha dimostrato come sia possibile organizzare un evento simile rispettando le norme di sicurezza e ponendo molta attenzione alla salute di tutti i partecipanti. Ora toccherà ai francesi.

