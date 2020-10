Federica Fontana al lavoro di prima mattina, meravigliosa-FOTO

Federica Fontana condivide uno scatto su Instagram mentre lavora al computer e augura una buona giornata a tutti

Visualizza questo post su Instagram Buon lavoro! E buona giornata! Carichi? Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana) in data: 1 Ott 2020 alle ore 12:09 PDT

La Fontana pubblica una foto su Instagram mentre è al computer a lavorare e augura buona giornata a tutti. Appassionata di calcio e tifosa del Milan la Fontana sulle IG stories racconta quanto sia difficile per lei non poter andare più allo stadio. Ma confida anche che c’è un rimedio a questo, infatti è possibile seguire le partite della squadra del cuore in streaming.

Condivide anche una bella notizia che ha ricevuto, con i suoi follower e cioè che i tamponi degli studenti della scuola dei suoi figli sono negativi. Ironizza poi sul fatto che nell‘epoca covid sono queste le belle notizie che tutti attendiamo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sabrina Salerno e Nicola Canal, il curioso “esperimento” tra le colline del Prosecco

Vita Privata e carriera di Federica Fontana

Visualizza questo post su Instagram Smile! #vogue #night Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana) in data: 29 Set 2020 alle ore 12:24 PDT

Federica è nata a Monza e sin da piccola partecipa a campagne pubblicitarie e televisive. Comincia anche a lavorare come valletta a La dai l’ultima? Lavora anche per Mai dire Gol, Volevo Salutare e come conduttrice a Slurpiamo, nel 1998 fa anche Paperissima. La sua passione per il calcio si vede, infatti oltre che a lavorare per Mai dire gol, fa la showgirl per Pressing Champions League. Poi ha condotto insieme ad Alberto Brandi anche Guida al Campionato, dopo queste esperienze Federica ha iniziato a farsi conoscere meglio.

Nel 2003 quindi viene chiamata per partecipare con Elisabetta Canalis al programma comico, Ciro presenta Visitors. La Fontana ha posato anche per calendari sexy completamente nuda, per la rivista GQ. Nel 2006 segue anche Guida al Campionato nuovamente con Alberto Brandi. Apre un suo blog runfederun.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>È arrivato secondo nella terza edizione di X Factor, chi è e cosa fa oggi

E torna in tv sempre con il calcio, con un programma domenicale di nome Stop&gol. Due anni dopo fa anche lo speciale Europa League. Federica è anche felicemente sposata da anni con Felice Rusconi, produttore pubblicitario e insieme hanno due figli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.