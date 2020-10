Federica Pacela, scatto pensieroso in costume: forme esplosive – FOTO

Federica Pacela manda in visibilio i suoi followers su Instagram, la foto in spiaggia in costume evidenzia le sue curve da urlo

Una fascino prorompente e sensuale davvero con pochi eguali, quello di Federica Pacela. La 34enne si sta ormai affermando tra i volti più cliccati su Instagram, una carriera di influencer che procede a gonfie vele. Modella piuttosto affermata, che ha già posato per vari shooting con marchi prestigiosi, Federica si segnala per delle forme davvero esplosive e per un modo di fare davvero sbarazzino. Ormai, i post in cui mette in mostra le sue grazie sono praticamente all’ordine del giorno. E’ stata un’estate davvero bollente, quella sul suo profilo, dove si sono succeduti scatti da infiammare qualsiasi fantasia tra i suoi numerosissimi followers.

