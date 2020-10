Aurora Ramazzotti e l’addio a Tommaso Zorzi, il motivo della rottura

Nella casa del Grande Fratello VIP continuano le rivelazioni: Tommaso Zorzi racconta perché ha interrotto i rapporti con Aurora Ramazzotti, sua amica da tempo.

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti del famoso reality in onda su Canale 5. Amato dal pubblico per il suo modo di essere, tanto da essere considerato ancor prima di entrare nella casa tra i favoriti alla vittoria di questa edizione del reality. La casa del Grande Fratello, già dalle scorse edizioni, diventa luogo di confessioni e di dichiarazioni più o meno scomode, comunque dal forte impatto mediatico. Dopo le dichiarazioni di Garko, arrivano quelle di Zorzi il quale spiega i motivi della rottura dei rapporti con Aurora Ramazzotti, la sua migliore amica fin da giovanissimi. I due andavano anche a scuola insieme ed erano inseparabili. Una forte complicità li univa tant’è che Zorzi confessò la propria omosessualità proprio ad Aurora. Rapporti d’amicizia e rispetto mantenuti invece con la madre di Aurora, Michelle Hunziker.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso Instagram | nei guai durante il fuorionda | VIDEO

Tommaso Zorzi, la dichiarazione all’ex amica Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi non perde occasione quindi per esternare davanti alle telecamere quello che pensa sull’amica: “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m…a”. L’inquilino della casa più famosa in Italia si prenderebbe quindi le colpe per quel rapporto d’amicizia momentaneamente chiuso. La lite sarebbe avvenuta durante il lockdown: la ragazza si trovava insieme alla famiglia, la migliore amica ed il fidanzato mentre l’influencer ha sofferto molto per questo distacco e si aspettava qualche telefonata in più dall’amica.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Parodi Instagram | temperatura bollente | che gambe | FOTO

“Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni“. “Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”. Le dichiarazioni inequivocabili di Zorzi, magari arriveranno a destinazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.