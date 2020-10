Lutto per John Legend e Chrissy Teigen, su Instagram il post straziante

Il cantante John Legend e la moglie Chrissy Teigen hanno perso il terzo bambino: “Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia, siamo sotto shock”

Sulla pagina Instagram del cantante John Legend e sua moglie Chrissy Teigen è stata condivisa la lettera straziante che la coppia ha scritto al piccolo Jack, il bambino che la donna portava in grembo ma che i due hanno perso appena poche ore fa a seguito di alcune complicazioni.

La modella Chrissy Teigen e il cantante hanno condiviso sui social il loro dolore per aver perso il terzo figlio. La donna ha avuto alcune complicazioni durante il parto con annessa emorragia, ed è stata costretta al ricovero immediato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles.

“Mi spiace tanto che i primi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, che non abbiamo potuto darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre” scrivono i due. La coppia, sposata dal 2013, era in attesa del suo terzo figlio che si sarebbe così aggiunto ai piccoli Luna Simone e Miles Theodore, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2018.

“Ti ameremo per sempre”, il messaggio al piccolo Jack

Sul profilo social vediamo anche alcune foto in bianco e nero che li ritraggono nel pieno del dolore per questa perdita non preventivata. In questo caso i social sono diventati il diario su cui tutti possono attingere, perfetti sconosciuti dall’altra parte del mondo, ma che sempre più spesso sono utilizzati da celebrità e personaggi dello spettacolo per manifestare gioie e dolori, come in questo caso.

La perdita di un figlio che viene sviscerata e data in pasto a tutti, senza la possibilità di essere assimilata e compresa. Un lutto di cui non si hanno ancora pianto abbastanza lacrime e che si decide di condividere. Quanto la morte di un neonato, venuto al mondo da pochissimo, può valere la popolarità di un like in più nelle proprie pagine social? Inoltre, si è abbastanza lucidi in quel momento per pensare anche solo di dover postare un momento così intimo?

Chrissy è ancora svestita, con la cuffietta in testa e i cavi della flebo al braccio, seduta nel letto dell’ospedale, piange a dirotto come farebbe qualsiasi altra madre al mondo. Il loro gesto lascia alquanto pensare.

