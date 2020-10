Shaila Gatta versione controrsionista con un fisico bollente – Foto

Shaila Gatta, la splendida velina di Striscia la Notizia, lascia senza parole con uno scatto su Instagram: la posa è incredibile

Tra le caratteristiche ‘ideali’ di una velina di Striscia la Notizia, di certo c’è quella di una grande agilità per ballare. Ma forse raramente prima d’ora si era vista una ballerina con l’elasticità di Shaila Gatta. La 24enne, classe 1996, originaria della Campania, ricomincia nei suoi stacchetti da urlo nel popolare programma di Mediaset e anche nel corso di questa estate non ha certo perso le buone abitudini. L’abbiamo vista spesso in scatti che mettevano in mostra il suo fisico estremamente atletico, anche in alcuni video che dimostrano come abbia mantenuto una forma perfetta. E anche una certa propensione del far girare la testa ai suoi affezionati followers su Instagram. Ma i suoi fan devono per il momento rassegnarsi a una dura verità: Shaila è felicemente fidanzata con l’ex calciatore Leonardo Blanchard.

Shaila Gatta, curve incredibili: una immagine di rara sensualità