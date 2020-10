Si chiudono questa sera, con la terza puntata, le audition di X Factor 2020: tanti cantanti ad esibirsi, e un ritorno a sorpresa

X Factor 2020 chiuderà questa sera, con la terza puntata, la fase delle audition. Cantanti, rapper e cantautori si esibiranno per conquistare almeno 3 sì dai 4 giudici, e passare quindi allo step dei Bootcamp. Ad accompagnarli, come sempre, il presentatore Alessandro Cattelan. Tra talenti che sorprendono ed altri che deludono, si vocifera di un ritorno sul palco dello show: chi tenterà nuovamente di guadagnarsi il diritto a proseguire l’avventura?

X Factor, questa sera le ultime audition

La stagione 2020 di X Factor si è già preannunciata esplosiva ed accattivante. I giudici, Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton, hanno dimostrano una buona sintonia sul palco e, quasi sempre, sono stai concordi nelle loro decisioni. Tuttavia, a partire dalla prossima puntata, le cose cambieranno: ad ogni giudice verrà infatti assegnata la propria categoria, e quindi questo lavoro in sinergia si interromperà. Solo a quel punto, quindi, inizierà la vera sfida.

Le storie che spesso emergono sono alquanto toccanti: ragazzi che hanno abbandonato tutto pur di avere un’opportunità nel mondo della musica. Molti ce l’hanno già fatta, per altri la strada è ancora in salita. Intanto, per i concorrenti di questa sera, la tensione cresce: alcuni temono l’incontro con i giudici, altri sono invece impazienti di calcare il palco del Talent. Grazie alla presenza di Cattelan, inoltre, le preoccupazioni degli aspiranti partecipanti vengono smorzate, così da arrivare ad esibirsi più carichi che mai.

X Factor: le anticipazioni di questa sera, e un ritorno a sorpresa

X Factor, dopo la conclusione delle audition di questa sera, prenderà sul serio il via: ogni giudice avrà la propria categoria e i propri talenti da portare avanti, fino alla finale. Dalla prossima settimana, quindi, ognuno di loro si concentrerà sulla propria squadra.

Nel frattempo, le anticipazioni di questa sera parlano in un inaspettato ritorno: un concorrente che ha già tentato di accedere ai Bootcamp potrebbe ripresentarsi, probabilmente con più consapevolezza sugli aspetti in cui migliorare.

Riuscirà a conquistare almeno 3 sì dai giudici?

