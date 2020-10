Beautiful, anticipazioni puntata 3 ottobre: Brooke indaga su…

Beautiful, anticipazioni: Hope conosce finalmente la verità. La ragazza tornerà alla casa sulla scogliera insieme a Liam, mentre Brooke e Ridge…

L’incubo degli ultimi mesi ha finalmente avuto un lieto fine. Liam ha scoperto da Douglas che Phoebe in realtà è Beth ed è corso a dirlo ad Hope. Thomas, messo in allarme dal figlio, ha prenotato un aereo privato per scappare da Los Angeles insieme alla sua nuova moglie, ma Liam l’ha battuto sul tempo. Il giovane Spencer si è chiuso dunque nello studio della Forrester Creations insieme alla ragazza ed, in preda alla disperazione, le ha rivelato finalmente lo sconcertante segreto. Dopo una zuffa ed una lite sul tetto, Thomas è uscito di scena e Liam ed Hope si sono potuti abbracciare, entrambi in lacrime. I due hanno finalmente ritrovato la loro bambina e sono pronti a ricominciare la loro vita insieme come una vera famiglia. Ma ci sono diverse persone con cui devono ancora fare i conti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beautiful, la svola scioccante delle puntate americane ispira uno spot

Beautiful, anticipazioni: Brooke vuole vederci chiaro

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope potrà finalmente ricongiunsi a Beth. Di ritorno alla casa sulla scogliera, Liam metterà la bambina tra le braccia della sua legittima madre e lei scoppierà a piangere. Come se l’evento non fosse già di per sé piuttosto emozionante, la piccola Beth chiamerà nuovamente Hope “mamma”, suggellando in tal modo il loro ritrovato legame.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Steffy è distrutta e spaventata. La giovane Forrester teme che la bambina le sarà portata via e chiede dunque aiuto al padre. Ridge è sconvolto tanto quanto lei e decide di confidarsi con Brooke. La madre di Hope rimarrà sconvolta dall’accaduto e deciderà a sua volta di indagare più a fondo, rivolgendosi a Flo. Ciò che scoprirà è sconcertante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Levante come Chiara Ferragni: le accuse di blasfemia per una canzone – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter