Diletta Leotta, il caffè è bollente come il suo décolleté – FOTO

Diletta Leotta lascia a bocca aperta i suoi numerosissimi fan con una foto pubblicata pochi minuti fa tramite il proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un caffè e si parte ✈️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 2 Ott 2020 alle ore 8:59 PDT

Diletta Leotta è a dir poco meravigliosa sui social network. La giornalista di DAZN continua a pubblicare nuovi contenuti che mandano in visibilio la sua enorme platea di fan. Infatti i follower sono ben 7 milioni e 100mila. Un numero incredibile che però non sorprende. La splendida siciliana, oltre ad essere una bravissima conduttrice, ha anche una bellezza fuori dal comune.

La bionda catanese ha un fascino pazzesco, un fisico perfetto e stupisce praticamente tutti i giorni il suo immenso pubblico di ammiratori con post che lasciano estasiati. Come quello, pubblicato pochi minuti fa, che presenta una foto di Diletta. Quest’ultima, come lei stessa scrive nella didascalia, sta prendendo un caffè prima di partire, probabilmente in aereo, vista l’emoji dell’aereo presente. “Un caffè e si parte ✈️“, si legge.

Diletta Leotta, la FOTO scatena i fan su Instagram