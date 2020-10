Novità in arrivo per le buste paga. Dopo il bonus da 100 euro c’è il taglio dell’Irpef. Si pensa a ridurre il carico fiscale sui redditi medio-bassi

Questo 2020 è ricco di novità continue e di cambiamenti in ambito economico e sociale. La riforma dell’Irpef sta facendo molto discutere in questi ultimi giorni, ma di cosa si tratta? Ve lo spieghiamo subito. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, potrebbe sparire dalla busta paga anche il bonus di 100 euro, ex bonus Renzi poi potenziato con il decreto sul taglio al cuneo fiscale, che tuttavia continuerebbe a venire erogato sotto forma di risparmio sulle tasse. L’obiettivo è quello di rottamare le cinque aliquote Irpef ed adottare il modello tedesco che invece non prevede scaglioni. Analizziamo la proposta nel dettaglio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid, aumentano i contagi: Burioni la vede grigia

Taglio busta paga, cosa succederà

Se sei interessato vai su successivo