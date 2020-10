Caterina Balivo ricorda a tutti l’importanza di alcuni membri della famiglia, e lo fa in occasione della ricorrenza della loro festa

Oggi è la festa dei nonni e Caterina Balivo ricorda a tutti quanti che sono loro la ricchezza più grande. La conduttrice condivide due scatti su instagram, uno ritrae i nonni materni e uno i nonni paterni e la nipotina. Nella didascalia la Balivo scrive:”Oggi è la festa dei nonni e penso non esista ricchezza più grande! Auguri a tutti i nonni, preziose guide per la generazione di domani”. Poi la showgirl aggiunge:”PS:loro sono i meravigliosi nonni dei miei bambini e andrebbero fin sulla luna per accontentarli”.

I commenti sono positivi e danno ragione a Caterina. C’è chi racconta di non averli più i nonni ma non smettono mai di ricordarseli e che loro sono come secondi genitori per i bimbi. Un messaggio toccante quello delle Balivo, che ci fa riflettere su ciò che davvero conta e cioè la famiglia. I nonni sono un pilastro importante, e lo sono tanto per i nipoti. Certo sono quelli che viziano, ma sono anche quelli che hanno più da insegnare di tutti. Le loro storie, la loro vita, i tempi che hanno vissuto molto diversi da quelli di oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Naike Rivelli incredibile è vestita! Il VIDEO virale dove cucina polenta

Caterina Balivo vuole incontrare Patrick Dempsey

La Balivo nelle IG stories condivide un articolo sul film I Diavoli con Patrick Dempsey. L’attore nell’articolo parla della serie e confida che vorrebbe lavorare ancora con Guido Maria Brera, scrittore del romanzo I Diavoli nonché marito di Caterina Balivo. La conduttrice scrive nella foto dell’articolo condivisa “Proud of you”, in italiano è fiera di te, riferito al marito. Poi ironizza dicendo “Ora, però, presentacelo” riferito ovviamente al bel attore Patrick.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Federica Pellegrini, bollente mostra l’ombelico e slip trasparente – FOTO

Dempsey è sicuramente uno degli attori sex symbol dell’era, conosciuto da tutti come Derek, il dottor stranamore protagonista di Grey’s Anatomy. La serie che gli ha dato il successo e che ha lasciato qualche anno fa. Pare dunque che anche Caterina Balivo non resista al suo fascino, chissà se il marito glielo presenterà davvero.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.