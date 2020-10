Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri ed ex velina di Striscia, si rilassa nel divano di casa: in canotta è una vera dea

Si dedica ormai totalmente alla casa e alle figlie Costanza Caracciolo, che in questi scatti di Instagram vediamo in versione “casalinga“: in canotta e con i pantaloni della tuta, l’ex velina si rilassa nel salotto di casa, dando anche dei consigli ai suoi followers. Come lei stessa ben sa, a volte è difficile riuscire a coordinare tutto, specie per una mamma: e allora, ecco che le vengono in soccorso alcuni “accessori per la casa”, che la Caracciolo suggerisce ai suoi fan. D’altronde, come sottolinea, “il tempo a volte non è abbastanza“.

Costanza Caracciolo e gli inizi come velina

L’esordio in TV avviene nel 2008, con la partecipazione alle selezioni di “Veline”: vincendo assieme alla mora Federica Nargi, le due formeranno un duo indimenticabile sino al 2012. Sempre in coppia con la Nargi, partecipa alla prima edizione di “Pechino Express“, ottenendo lodi a livello di critica ed immagine. Sarà poi una concorrente di “Cuochi e Fiamme Celebrities” (2012), in onda su La7, ed opinionista di “Tiki taka – Il calcio è il nostro gioco“, nella stagione 2014-2015.

La modella ed influencer è stata inoltre al centro dell’attenzione mediatica per via delle sue relazioni sentimentali. Legata all’attore Primo Reggiani dal 2014 al 2016, la Caracciolo diviene poi mamma di Stella nel 2018, avuta dall’attuale compagno Bobo Vieri. Nel marzo del 2019, i due si sposano con rito civile a Milano, ed il matrimonio viene coronato dalla nascita della loro seconda figlia Isabel, circa un anno dopo.

Sexy mamma ed influencer: Costanza Caracciolo oggi