Francesca Michielin, un periodo d’oro: più bella che mai – FOTO

Un bellissimo scatto di Francesca Michielin, pronta a salire sul palco. La cantante sta trascorrendo un periodo ricco di soddisfazioni.

Ad oggi il mondo della musica giovanile si divide quasi interamente tra ex “amiciani” ed ex concorrenti di X Factor. Francesca Michielin appartiene a quest’ultima categoria ed, anzi, ne rappresenta a tutti gli effetti la punta di diamante. La cantante si è infatti aggiudicata il primo posto durante la quinta edizione di X Factor, che la vide concorrente nella categoria Under Donne capitanata da Simona Ventura. Da allora ha avuto inizio un vertiginoso percorso di crescita che l’ha portata a calcare palchi importanti come quello del Festival di Sanremo, ma anche a collaborare con artisti di levatura internazionale come Fedez. Molti forse la ricorderanno per la sua voce cristallina nella canzone “Cigno Nero”, realizzato in duetto con il rapper milanese ed inserito nell’album Sir. Brainwash – L’arte di accontentare. Il 12 febbraio scorso la cantante ha inoltre pubblicato un nuovo album (il quarto), che la vede collaborare con un artista diverso per ognuno degli 11 brani in scaletta.

Francesca Michielin, una vera forza della natura