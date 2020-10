Rozzano, il comune assume due gatti in ufficio: “Portano allegria”. Si chiamano Cris e Major. L’ufficio ha adottato nuovi regolamenti

Gli animali domestici portano sempre tanta positività nelle case. Non a caso vengono definiti migliori amici dell’uomo. Su tutti cani e gatti, sicuramente i più diffusi nelle case delle persone che amano convivere con gli animali. Tuttavia, difficile immaginare la convivenza con alcuni animali domestici sul luogo di lavoro. Ci hanno pensato, invece, al comune di Rozzano. Così, alcune settimane fa presso Milano, al comune di Rozzano, sono stati “assunti” due gattini. Si chiamano Cris e Major. Hanno appena due mesi e il loro non è soltanto frutto di una simpatica idea. Lo scopo è quello di portare allegria nel posto di lavoro in modo tale da migliorare il clima negli uffici.

Due gattini al Comune

In merito alla decisione ne ha parlato il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti: “Sono una presenza piacevole e portano allegria. Prima di accoglierli ci siamo assicurati che le persone che lavorano negli spazi del Comune in cui dimorano i due gatti non avessero allergie, fastidi o paure nei confronti degli animali. Prendere in considerazione i bisogni di tutti è fondamentale“. I due gattini sono stati adottati da una delle tante associazioni animaliste che si prendono per l’appunto cura degli animali e provvedono a cercare loro un tetto sicuro. Lucia Galeone, assessore alla tutela degli animali, ha parlato dell’aspetto sanitario: “Un ufficio frequentato dagli animali deve essere mantenuto sicuro e pulito, ci siamo impegnati quindi per mantenere molto alto il livello di igiene di tutti gli ambienti“.

Una idea che potrebbe davvero essere ripetuta anche in altri luoghi pubblici. Un modo per restituire allegria e serenità e il giusto clima in un posto di lavoro, oltre a dare un tetto sicuro ai simpatici animali domestici.

