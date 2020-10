Valentina Vignali, le gambe più lunghe di Roma e la gonna più corta – FOTO

Valentina Vignali è inarrestabile sui social network: la bella cestista sa come deliziare la sua platea e ama postare scatti incantevoli mettendo in mostra il suo fascino e le sue gambe.

Valentina Vignali è una giocatrice di basket molto apprezzata e conosciuta dagli italiani. La ragazza vanta un grosso seguito anche sui social network: il suo account possiede 2,3 milioni di follower. La cestista è dotata di una bellezza fuori dal comune e per questo motivo è anche una modella di livello ed una influencer amatissima dagli utenti. La classe 1991, dal canto suo, sa come far impazzire i suoi fan e pubblica tutti i giorni scatti sempre più sexy e spettacolari. La Vignali, poco fa, ha messo in rete una fotografia in cui indossa una gonna cortissima che mette in risalto le sue chilometriche gambe.

Valentina Vignali, gonna cortissima: che gambe

Valentina, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa una gonna cortissima che valorizza le sue splendide gambe. L’outfit da capogiro ha infiammato il mondo dei social mentre la bellezza del suo viso è semplicemente abbagliante. La cestista è a Roma e ha deciso di fare una tappa alla Fontana di Trevi. Il post ha raccolto 69mila cuoricini e numerosi commenti. “Troppo bella”, “Senza parole”, “Che bambola”, si legge.

La nativa di Rimini, qualche giorno fa, ha mandato i fan in estati con una fotografia straordinaria: la Vignali mise in mostra il suo panoramico lato B con un costume a perizoma da infarto.

