Il concorso straordinario della Scuola inizierà il 22 ottobre e saranno applicate norme specifiche anti contagio.

In classe con la mascherina (foto Pixabay)

Il 22 ottobre in inizieranno le prove del concorso straordinario che porterà alla selezione di 32mila docenti precari con tre anni di servizio.

Sono state anche emanate la circolare e il protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove.

Innanzitutto, l’ingresso degli alunni sarà posticipato per evitare assembramenti fuori dagli istituti scolastici.

Inoltre, i candidati dovranno indossare la mascherina per l’intera prova mentre i commissari dovranno indossare, oltre alla mascherina, anche i guanti monouso.

Le prove del concorso straordinario della scuola al via il 22 ottobre

La prova del 22 ottobre consisterà in cinque quesiti a risposta aperta oltre a un sesto di comprensione della lingua inglese, da completare i 150 minuti.

Per superare la prova sarà necessario superare almeno sette quesiti su dieci.

Dal punto di vista organizzativo, la circolare emanata, prevede due turni: uno mattutino dalle 9 alle 11.30 e uno pomeridiano dalle 14.30 alle 17.00.

Prima di entrambi ci saranno le operazioni di identificazione dei candidati che inizieranno, rispettivamente alle 8 e alle 13.30.

Tra le postazioni dovrà esserci un metro di distanza e sarà fatta un’igienizzazione prima e dopo ogni turno.

Inoltre ci saranno i termoscanner all’ingresso che sarà vietato a chi ha una temperatura esterna maggiore di 37,5.

Infine, per accedere alla selezione sarà necessario presentare un’autocertificazione in cui si dichiara di non essere positivo al Covid-19, di non essere sottoposto a quarantena e di non aver avuto contatti diretti con persone contagiate nei 14 giorni precedenti.

A riguardo va precisato che non è prevista alcuna sessione suppletiva per lo svolgimento della prova.

A breve si attendono anche i concorsi ordinari per le scuole dell’infanzia e primaria e per scuole secondarie di I/II grado.

