Emily Ratajkovski, divano e posizione ambigua, sogni ad occhi aperti – FOTO

La regina delle pose bollenti, Emily Ratajkowski incanta il web con l’ennesima performance all’altezza della situazione: da paura!

Ha modificato il suo nomignolo in “Emrata”, ma il “vizio” è rimasto intatto alla luce dei pensieri dei follower di Emily Ratajkowski. La supermodella di Westminster ha sempre un ottimo seguito sulle riviste del New York Magazine e il clamore del suo appeal non ha mai assaporato una battuta d’arresto.

Tra un fotografo e l’altro, mancava un “pizzico” che Emily non restava vittima di un’aggressione sessuale, nel lontano 2012, quando un professionista di nome Leder, dall’obiettivo è passato ai “fatti”.

Emily ha raccontato parte della sua vita, ai microfoni, finchè nel giro dei “tira e molla”, per pose da calendario è rimasta sorpresa dalle avances di turno. La modella londinese è andata su tutte le furie, quando ha saputo che l’aggressore si è fatto “strada”, quattro anni, utilizzando come esca le foto bollenti scattate ad Emily Ratajkowski.

D’altronde, l’appeal mediatico dell’attrice non ha eguali, nel mondo dello spettacolo, così come sul web dove vanta una quantità industriale di consensi.

Emily Ratajkowski, la “zebra” sexy di Instagram: fan in delirio per la posa “vincente”!

