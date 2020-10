Sportelli bancomat, cosa potrebbe succedere in futuro

Novità in arrivo. Presto gli sportelli bancomat potrebbero non esistere più. L’annuncio della redazione Proiezioneborsa

Presto gli sportelli bancomat potrebbero non esistere più. Lo riporta in un articolo Proiezioneborsa che ha più volte trattato le limitazioni all’uso del denaro contante imposte dal Governo. Da cosa deriva questa ipotesi? Secondo Banca d’Italia, con il lockdown, le transazioni in contanti sono diminuite di oltre il 30% e sempre più persone preferiscono utilizzare mezzi di pagamento alternativi. Le carte contactless e le app di pagamento, infatti, evitano ogni contatto e gli eventuali rischi di contagio collegati. Inoltre, negli ultimi mesi, i siti di e-commerce sono sempre di più e riducono quindi il numero di transazioni in contanti. Un fenomeno che sta crescendo a vista d’occhio e che potrebbe far trasformare quella ipotesi in realtà.

Italia, addio agli sportelli bancomat

