Una puzza incredibile infestava il palazzo. L’origine é disgustosa

Una puzza incredibile infestava il palazzo. Gli inquilini non sapevano darsi una spiegazione. La scoperta dell’origine è assolutamente schioccante

Il fatto che stiamo per raccontarvi è avvenuto in Germania, precisamente in una cittadina del sud ovest di nome Kaiserslautern.

La vicenda è davvero incredibile ma accaduta realmente. Di sicuro narrarla adesso suscita molta ilarità, ma gli inquilini di un palazzo del centro tedesco la ricorderanno negli anni a venire. Da giorni, infatti, avvertivano una puzza fuori dall’ordinario. Ignorata per i primi tempi, convinti che sarebbe svanita, continuò a spargersi nell’area immediatamente vicina.

L’olezzo persistente li ha così fatti allarmare, convinti che potesse trattarsi di qualcosa di grave, come la presenza di un cadavere. Da un po’, infatti, un inquilino del palazzo non usciva dalla propria abitazione. Sono state chiamare dunque le forze dell’ordine. L’unica spiegazione è che l’uomo si fosse sentito male e che versasse in condizioni tragiche.

La verità era un’altra è ha scioccato tutti.

Dopo aver fatto irruzione nell’appartamento, i poliziotti si sono accorti che la puzza proveniva in effetti dall’uomo che però era vivo e vegeto. L’olezzo era provocato dai suoi piedi. Le condizioni igieniche della casa erano raccapriccianti.

La cassetta della posta era piena, le serrande sbarrate: tutto faceva pensare ad un decesso. L’uomo è rimasto sbigottito dall’arrivo delle forse dell’ordine. Stava dormendo quando sono entrati nella sua casa. I panni sporchi erano accatastati ovunque, biancheria intima non lavata versava in ogni angolo.

Il rapporto dei poliziotti ha descritto la situazione come falso allarme. Di sicuro questo è un vicino che nessuno vorrebbe mai avere.

