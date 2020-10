Andrea Damante avvistato con una donna: “L’ha portata a casa”. L’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver voltato pagina dopo la fine della sua storia con Giulia De Lellis

Mentre i fans sperano in un ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, lui sembra aver voltato pagina una volta e per tutte: la segnalazione è stata inviata al sito News U&D questa notte: Andrea la notte scorsa pare che abbia trascorso la serata con una ragazza mora e no, non stiamo parlando di Giulia. La pagina di Instagram del portale sostiene che Andrea abbia lasciato il locale insieme alla ragazza, con la quale chiacchierava e si guardava in modo piuttosto complice.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Andrea Damante avvistato con una ragazza: ha già dimenticato Giulia De Lellis?

Sono stati alcuni fans a intercettare l’ex tronista in un locale di Milano: anche ad Amedeo Venza e Deianira Marzano sono arrivate le stesse medesime segnalazioni, su ciò che è successo ieri tra Andrea e una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. “Avvistato Andrea in compagnia di una bella mora. Sarà la sua nuova fiamma oppure una semplice conoscenza? I due sono usciti dal locale insieme”. Pare che Andrea abbia lasciato il ristorante il compagnia della ragazza che aveva addosso un abito bianco. Amedeo Venza dichiara: “Mi dispiace dirlo, ma al massimo sarà una di passaggio… verso l’albergo”.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli