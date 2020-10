Chiara Carcano ha postato sui social una nuovissima foto spettacolare: la 28enne è in splendida forma.

Chiara Carcano è un personaggio televisivo ed influencer molto apprezzata ed amata dal pubblico italiano. La classe 1991 ha un grosso seguito sui social network: il suo account Instagram vanta 436mila follower. La nativa di Seregno ha conquistato la popolarità nel ruolo di Postina a ‘C’è posta per te’, programma di Maria De Filippi molto seguito dai telespettatori. Da quest’anno, invece, la Carcano conduce insieme a Marco Ferri ‘Chef Save The Food’ su La5: la trasmissione è molto interessante e mostra come non sprecare il cibo. Chiara, poco fa, ha deliziato la sua platea con una foto da brividi.

Lo splendido scatto di Chiara Carcano: che fisico