Arisa, incredibile cambio di look: ritorno allo “stato originale” – FOTO

Uno sconvogente cambio di look quello che Arisa condivide sulle sue pagine social. Dietro c’è un importante messaggio.

Come si suol dire, spesso i sorrisi più radiosi celano i dolori più profondi. Arisa ne sa qualcosa. Divenuta celebre nel lontano 2009 grazie al singolo Sincerità, la cantante ha dovuto affrontare momenti davvero bui nel corso della sua vita professionale. Nonostante la voce meravigliosa, il suo aspetto fisico è stato spesso oggetto di forti critiche, soprattutto in ambito social. Da chi criticava il suo look con occhiali e caschetto a chi tutt’oggi parla delle sue “generose curve”, sono molte le parole che sono state sprecate per commentare l’estetica della cantante genovese. Dopo anni di insicurezze, Arisa decide di chiudere le critiche fuori dal portone di casa. La cantante rifiuta ogni condizionamento e si mostra con un nuovo look, quello “originale”.

Arisa, sconvolgente cambio di look