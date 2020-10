Grande Fratello Vip, riassunto puntata 5 ottobre: svelate tutte le verità. Ieri sera è scoppiato il putiferio: una puntata che ha fatto molto discutere i telespettatori

Grande Fratello Vip ieri ha apparecchiato una tavola piena di colpi di scena. La puntata è cominciata con la confessione di Adua Del Vesco e di Massimiliano Morra. I due hanno rivelato di non essere mai stati insieme, i motivi per cui c’è stata questa storia finta non sono stati rivelati, ma durante un confessionale lei ha detto: “Sono stanca di coprire gli altri”. Cosa voleva dire? Allora questa storia dell’omosessualità di Massimiliano è vera? Tommaso anche in puntata ha continuato ad insistere sulla falsità della’attrice e infatti hanno continuato a litigare anche dopo la puntata.

Grande Fratello, riassunto della puntata: eliminata Franceska, Adua e Massimiliano confessano

L’eliminata della serata è stata Franceska, con grande dispiacere del pubblico. Era riuscita a conquistare tutti dal momento che creava dinamiche nella casa. Momento di grande commozione quando Signorini ha fatto leggere ad Elisabetta Gregoraci la lettera che il suo ex, Flavio Briatore, le ha scritto. Flavio si è scusato con lei e ha detto che in quella intervista aveva detto anche tante cose belle, che ricorda con tanto affetto gli anni che hanno passato insieme e che le augura molta felicità. Lei si è emozionata, però ci ha tenuto a sottolineare: “Come sempre, fa tutto lui. Io non ho fatto niente, dovevo difendermi da quello che stava dicendo”.

Hanno raccontato la storia di Tommaso Zorzi, del suo pessimo rapporto con il padre e gli hanno permesso di parlare a telefono con la mamma. Adua ha visto sua sorella. La Contessa de Blanck è stata rimproverata per aver usato la FWord ma non ha subito alcuna squalifica.