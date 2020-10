Caso Mario Biondo, chi è la moglie Raquel Sànchez Silva

Riaperto il caso Mario Biondo, si puntano i riflettori su Raquel Sànchez Silvia, moglie del cameraman italiano morto nel 2013.

Era il 2013 quando a Madrid fu trovato morto Mario Biondo, il cameraman italiano. Secondo le indagini si trattò di suicidio. A distanza di anni, si torna a parlare del caso, una circostanza che ha posto all’attenzione dei media la moglie del cameraman: Raquel Sànchez Silva. Amante dello sport – pallavolo – decide ben presto di dedicarsi ad altro dove potesse dare il meglio di sé, il giornalismo: si laurea ed inizia a far carriera nel campo del giornalismo sportivo. La donna di origini spagnole è nota nella tv nazionale, elemento di punta nel palinsesto Mediaset Espana; proprio tra le reti Mediaset in occasione del reality “Survivors – Lost in Honduras” – la versione spagnola de “L’Isola dei Famosi” – conosce quello che sarà poi suo marito, il palermitano Mario Biondo. Nel maggio 2013 – a soli 11 mesi dal matrimonio della coppia – viene trovato il cameraman senza vita nella loro casa di Madrid. Da sempre convinti che non fosse il suicidio la causa del decesso, la famiglia originaria di Biondo ha lottato in Tribunale muovendo della accuse alla vedova. Ma il processo ha confermato l’ipotesi del suicidio e quindi la famiglia ha dovuto risarcire la conduttrice spagnola.

LEGGI ANCHE ->Sabrina Salerno e Nicola Canal, il curioso “esperimento” tra le colline del Prosecco

La nuova vita di Raquel Sanchez Silva

Ad un anno dalla tragedia, la presentatrice spagnola si è buttata a capofitto nel lavoro: tra conduzione di programmi sulle reti spagnole e la pubblicazione del suo romanzo, la Sanchez ritrova anche l’amore con il produttore argentino Matias Dumont e dal quale avrà due figli nel 2015. Il suo profilo social è una vetrina con cui la Sanchez condivide le sue passioni, dalla palestra alla cucina. Attualmente è una dei concorrenti dell’edizione spagnola di MasterChef Celebrity Spagna 5.

LEGGI ANCHE -> Federica Fontana al lavoro di prima mattina, meravigliosa-FOTO

Raquel non ama divulgare gli aspetti della sua vita privata, attenta a preservare i suoi figli e la famiglia che è riuscita a crearsi dopo la tragedia che l’ha vista coinvolta. Sul caso però permangono ancora dei dubbi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter