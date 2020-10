Emma Marrone e lo stomaco aggrovigliato. Il post che emoziona – FOTO

Emma Marrone nel suo recente post su Instagram ammette di avere lo stomaco aggrovigliato…il suo sguardo cattura i fans.

Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate e amate. In pochi anni è riuscita ad affermarsi nel panorama musicale italiano rappresentandoci anche in una – poco fortunata – edizione dell’Eurovision Song Contest, correva l’anno 2014. Grinta, bellezza e anche fragilità, Emma trasmette con le sue canzoni un tripudio di emozioni. Sul suo profilo Instagram è solita condividere momenti della sua vita quotidiana, senza timore di mostrarsi così per com’è nella vita di tutti i giorni. Emma del resto non ha bisogno di make-up pazzeschi, è bellissima struccata. Nell’ultimo suo post – recentissimo – Emma si propone acqua e sapone, una bellezza al naturale che ha fatto impazzire i suoi follower. Capelli raccolti, maglioncino rosa. Non si può scoprire molto sul suo outfit perchè il selfie non la riprende per intero, inoltre al momento dello scatto Emma si trovava in auto infatti è munita di cintura di sicurezza.

Emma Marrone, Giudice di X Factor

Al di là del look, è lo sguardo di Emma che cattura l’attenzione: è sereno, quasi sognante. Sul punto la stessa scrive: (Senza filtri) e con lo stomaco sempre aggrovigliato come le cuffiette. Una frase che certamente ha emozionato, viene da chiedersi cosa volesse comunicare la cantante?. Impegnata come Giudice nel Talent X Factor, Emma è alla ricerca di nuovi talenti che possano dare molto alla musica italiana. Numerosi sono i cantanti emersi grazie ai talent, la stessa Emma si è fatta notare anche per il suo carisma nella scuola più seguita d’Italia, Amici di Maria De Filippi.

Un’incredibile trampolino di lancio che le ha permesso di intraprendere una carriera costellata di successi e traguardi ambiziosi, come la vittoria al Festival di Sanremo.

