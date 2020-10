Donna muore tra le braccia del marito: punta da un calabrone

A Teramo, una donna di 76 anni muore fra le braccia del marito: “Mi ha punta un calabrone nero”

È morta fra le braccia del marito impotente Maria Angela D’Ovidio, di 76 anni. Mentre si trovava in campagna con l’uomo, la donna ha improvvisamente iniziato a gridare. E, prima di perdere coscienza, ha spiegato al marito di essere stata punta da un calabrone.

Il terribile fatto, avvenuto in provincia di Teramo, è stato reso noto da Il Messaggero.

Morta per la puntura di un calabrone: l’assurda vicenda

L’assurda vicenda è avvenuta nel paese di Poggio Rattieri di Torricella, in provincia di Teramo. Stando alle testimonianze, la donna si era recata nel terreno di campagna assieme a suo marito, complice la bella giornata di sole. Ad un certo punto, però, la loro mattinata si è trasformata in tragedia: il marito, sentendo le urla della donna, si è precipitato da lei per tentare di salvarla, ma non c’è stato nulla da fare.

Poco prima di perdere coscienza, Maria Angela gli ha sussurrato: “Mi ha punta un calabrone nero“. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi, data l’evidente difficoltà respiratoria della moglie. I responsabili del 118, comprendendo la situazione, hanno deciso di mobilitare l’elisoccorso, per intervenire quanto prima al fine di salvare l’anziana. Purtroppo però, i loro tentativi sono stati vani: il medico, una volta giunto sul posto, non ha fatto altro che dichiarare il decesso della donna.

La causa della morte è riconducibile ad uno shock anafilattico: si tratta di una reazione allergica particolarmente grave, ed è frequente la sua insorgenza nel caso di punture di insetti. Se non si può disporre del tempestivo intervento dei medici, o di farmaci specifici che blocchino lo shock, è assai raro che una persona riesca a sopravvivere – ovviamente, nel caso di una reazione particolarmente grave.

