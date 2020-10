Ferzan Özpetek con Stefano Accorsi e Can Yaman: l’annuncio

Sembra proprio che Ferzan Özpetek stia mettendo su un nuovo cast. Dopo l’incontro con Can Yaman e Serra Yılmaz, arriva la foto con Accorsi.

Nuovo film in arrivo per Ferzan Özpetek? Pare proprio di sì. Dopo il grande successo de La dea fortuna, il regista sta lasciando da mesi una scia di indizi che il pubblico non ha esitato a cogliere.

Ha avuto tutto inizio con un misterioso viaggio di Can Yaman in Italia: l’attore turco, tra i più acclamati sex symbol del momento, è stato fotografato a pranzo con il regista in una splendida terrazza romana. Poco dopo Özpetek ha ricevuto la visita di Serra Yılmaz, sua grande amica, nonché strettissima collaboratrice (molti la ricorderanno probabilmente per il ruolo di Sierra, nel celeberrimo film Le fate ignoranti). A pochi giorni di distanza, l’ennesimo segnale: questa volta una foto del regista da solo, con in mano una cinepresa. Nella didascalia della foto figurava una poesia in lingua turca, che parlava di fine e nuovi inizi. Per di più, tra i tag della foto, oltre a nomi di storici collaboratori e amici (Kasia Smutniak, Edoardo Leo, Stefano Accorsi, Elena Sofia Ricci…) figurava anche quello di Yaman.

