Rossella Fiamingo, la scollatura vertiginosa fa sognare i fan – FOTO

Rossella Fiamingo e uno scatto su Instagram che sorprende: il lato A della schermitrice olimpica lascia davvero senza parole

Dopo lo stop al calendario sportivo e il rinvio delle Olimpiadi al prossimo anno, imposto dall’emergenza coronavirus, gli atleti si stanno rimettendo al lavoro per farsi trovare pronti alla kermesse di Tokyo ma anche ai loro rispettivi impegni. Riparte la missione anche per Rossella Fiamingo, una delle atlete su cui la spedizione italiana in Giappone conta maggiormente. La schermitrice, medaglia d’argento nella spada a Rio de Janeiro nel 2016, punta con decisione alla medaglia d’oro nella sua specialità. Dopo essersi laureata per due volte campionessa del mondo, nel 2014 e nel 2015, la catanese insegue il titolo olimpico per coronare la sua carriera. Dopo le vacanze nella sua Sicilia e il ritiro con la nazionale di scherma, proseguono gli allenamenti in vista di una stagione lunga e che si spera carica di successi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rossella Fiamingo, amica inseparabile di Diletta Leotta e atleta olimpica – FOTO

Rossella Fiamingo, un fisico da sballo: curve che colpiscono

Vai su successivo per vedere le foto di Rossella