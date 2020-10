Adottano dei cuccioli di cane per…l’agghiacciante scoperta

Adottano dei cuccioli di cane, 16 per l’esattezza. Non per dare e ricevere amore dagli amici a 4 zampe, lo scopo agghiacciante era un altro.

Una coppia avrebbe risposto ai numerosi siti web che ogni giorno cedono dei cuccioli, a scopo di lucro o meno. Presenti anche sui social e sui gruppi dedicati agli amici a 4 zampe, la coppia aveva adottato ben 16 diversi cuccioli di cane. Fin qui nulla di strano. Le intenzioni della coppia era tuttavia ben diverse e sono emerse grazie all’intervento di alcuni animalisti volontari che si erano occupati delle adozioni ma avevano riscontrato delle ambiguità sul caso. I protagonisti della vicenda sono Kevin Peralta e Aleh Ortlsaias, una coppia che vive in Messico e che acquistava i cuccioli per un motivo ben preciso: ucciderli e darli in pasto ai serpenti che la coppia deteneva in casa. Scoperto il piano macabro, la coppia è stata denunciata. Dalle indagini è emerso che procedevano sempre secondo lo stesso schema: acquistavano i cuccioli avvalendosi di profili falsi preparati previamente ad hoc. Appena concluso l’affare, bloccavano i contatti dei volontari in modo tale che rintracciarli non fosse più possibile.

L’adozione dei cuccioli sospetta, scoperta la triste verità

I sospetti si sono concretizzati quando rintracciare la coppia era difficile. Riusciti una volta per caso a contattare Kevin Peralta, l’uomo ha fornito le sue spiegazioni alla volontaria motivando perché non avesse più i due cani che aveva adottato: «Uno me lo hanno rubato, un altro è morto investito da un’auto». Dopo queste dichiarazioni, la volontaria viene bloccata. Da un intenso lavoro delle associazioni animaliste – molto condotto anche sui profili social – è stato possibile risalire alla residenza della coppia.

The Pandu la pagina Facebook che ha divulgato le informazioni ed i sospetti sulla coppia, ha raccolto le segnalazioni arrivate dalle numerose associazioni animaliste che sono cadute nella trappola della coppia e del loro progetto diabolico.

